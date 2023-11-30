Гражданин Таджикистана устроил поджог, чтобы убить полицейского

В Краснодарском крае задержали гражданина Таджикистана за поджог отдела полиции, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, мужчина пытался убить руководителя отдела по вопросам миграции.

Как передает канал, пожар в отделе полиции в Апшеронске случился 21 ноября. Злоумышленник зашел утром в помещение, облил растворителем архивные дела, после чего поджег их. Возгорание удалось быстро ликвидировать, однако одному из полицейских понадобилась помощь медиков — он отравился продуктами горения. Как выяснилось позднее, целью мужчины был не поджог, а один из работников отдела полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.