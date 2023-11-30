Двое мирных жителей погибли в результате теракта в Иерусалиме

Террористы обстреляли людей, стоявших на автобусной остановке в Иерусалиме. В результате атаки погибла 24-летняя женщина и по меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщил израильский телеканал i24.

Двое подозреваемых открыли огонь по мирным жителям, стоявшим на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Стрелявшие были обезврежены правоохранительными органами.

Изначально сообщалось о шести пострадавших в результате стрельбы. Однако позднее парамедики заявили о смерти женщины.

«Медики и парамедики констатировали смерть 24-летней женщины и передали восемь раненых в больницы Шаарей Цедек и Хадасса Эйн Керем. Пять из них в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести и двое — в легком», — сообщила израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом (MDA).

При этом в Telegram-канале полиции Израиля отмечается, что «в результате обстрела террористов на месте происшествия погибло несколько человек».

А издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы уточнило, что погибли двое мирных жителей.

Личности нападавших пока не разглашаются, но в некоторых сообщениях еврейских СМИ говорится, что они из Восточного Иерусалима. Полиция сообщила о проведении обыска территории, чтобы исключить возможность дальнейших нападений, пишет Times of Israel.