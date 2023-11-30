В Иерусалиме произошел теракт. Об этом сообщает израильский телеканал.

Отмечается, что минимум восемь человек ранены. Нападавшего нейтрализовали.

В сентябре мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек. По мнению властей, взрыв устроил смертник.