Теракт произошел в Иерусалиме – СМИ
В Иерусалиме произошел теракт. Об этом сообщает израильский телеканал.
Отмечается, что минимум восемь человек ранены. Нападавшего нейтрализовали.
В сентябре мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек. По мнению властей, взрыв устроил смертник.
Владимир Путин выразил соболезнования главе Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Анвару уль-хак Какару из-за теракта в мечети. Глава государства подчеркнул, организаторы этого теракта должны понести наказание.