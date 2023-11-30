13 человек погибли от отравления угарным газом при пожаре в Казахстане
13 человек погибли от отравления угарным газом при пожаре в хостеле в Казахстане. Пожар произошел в переоборудованном под хостел помещении в городе Алматы. Когда огонь был потушен, пожарные нашли тела 13 человек. О гибели людей сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
30 ноября в 5.33 утра по местному времени в экстренные службы города Алматы поступило сообщение о пожаре на улице Ади Шарипова. Пожарные были на месте уже через семь минут. К моменту прибытия пожарных горел подвал в трехэтажном жилом доме, в котором первый этаж и подвальное помещение были переоборудованы под хостел.
В хостеле, по предварительным данным, в момент возгорания находились 72 человека. 59 человек смогли самостоятельно эвакуироваться.
Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 6.22 утра. После тушения пожарные нашли тела 13 погибших, предварительно, все люди скончались от отравления угарным газом. Личности погибших устанавливаются.
Причины пожара на данный момент неизвестны.
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