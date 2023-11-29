В Петербурге произошел крупный пожар на складе

В Санкт-Петербурге загорелось крупное производственно-складское здание. Площадь горения составляет 200 кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел на юго-востоке Петербурга, по адресу: Фрунзенский район, Грузовой проезд, дом 33, пояснили в МЧС.

В пресс-службе заметили, что сообщение о возгорании поступило в 20:06, в 20:30 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

В тушении пожара участвует 29 человек и 6 единиц спецтехники, отметили в ведомстве.