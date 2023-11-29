В ФРГ арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта

Полиция Германии арестовала двух подростков по подозрению в подготовке теракта в Кёльне. Об этом пишет Bild со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, во вторник, 28 ноября, силовики «обыскали детские комнаты подозреваемых в терроризме в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург и взяли под стражу двух подростков».

Источник пояснил, что 15-летний Эдрис Д. из города Буршайд, гражданин Германии афганского происхождения, находился в тесном контакте с 16-летним Расулом М. из города Витшток, гражданином РФ.

Эдрис, отметил собеседник газеты, разместил в своем Telegram-канале ролик экстремистского содержания, сообщил о планах совершить атаку в начале декабря.

Также выяснилось, уточнил источник, что Расул являлся сторонником группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Он намеревался приехать к Эдрису для участия в теракте, который планировалось провести в Кельне: в синагоге или на рождественской ярмарке.

По его данным, подозреваемые готовили нападение с использованием самодельных зажигательных смесей или небольшого грузовика.