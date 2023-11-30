Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ

Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России . Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Ранее в министерстве юстиции РФ обосновали подачу иска тем, что в деятельности ЛГБТ-движения в России были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.