Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ
Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд решил удовлетворить исковые требования, признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией, запретить его деятельность на территории Российской Федерации», – указано в судебном решении.
Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Ранее в министерстве юстиции РФ обосновали подачу иска тем, что в деятельности ЛГБТ-движения в России были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.