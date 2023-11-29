В торговом центре «Авеню» в Москве произошло обрушение потолка на первом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Речь идет о ТЦ на проспекте Вернадского, 86А. На видеозаписи, которую сделали посетители «Авеню», видны части потолка и металлических конструкций, которые лежат на полу. Уточняется, что инцидент произошел на первом этаже ТЦ.

Также на видео можно увидеть рабочих, которые устраняют последствия произошедшего.