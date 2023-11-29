Под Красноярском нашли живыми ушедших на охоту отца с сыном

Под Красноярском нашли живыми отца и сына, которые ушли на охоту 2 ноября
В Эвенкийском районе Красноярска спустя несколько недель поисков нашли живыми двух мужчин, ушедших на охоту. Об этом сообщает региональное УМВД в Telegram-канале.
Мужчина и его сын-подросток отправились на охоту в Эвенкийском районе Красноярского края еще 2 ноября, россиянина с 16-летним сыном завезли к охотничьему участку на реке Ямбукан.
После этого они в последний раз выходили на связь 6 ноября. 25 ноября родственники заявили о том, что охотники домой так и не вернулись, на место выдвинулись спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
Добравшись до охотничьих угодий, полицейские обнаружили, что следы от бурана уходят в сторону лесной избушки. Появилась твердая уверенность, что с людьми все хорошо. Было принято решение проследовать дальше, однако планам помешали суровые погодные условия.
С охотником и его сыном удалось связаться по спутниковому телефону. Жизни и здоровью мужчины и мальчика ничего не угрожает, в ближайшее время их доставят домой.