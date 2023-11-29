Появилось видео экстренной посадки Sukhoi Superjet в Сочи

Telegram-канал Mash показал кадры экстренной посадки самолета авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet в аэропорту Сочи. Борт был вынужден пойти на снижение во время бушующего шторма на остатках топлива.

На опубликованных кадрах видно, как самолет приближается к береговой линии Сочи. За иллюминатором можно заметить шторм, который ударил по городу прямо во время снижения самолета.

Самолет выполнял рейс из Москвы в Сочи 27 ноября. Топлива на борту было с расчетом на путь к запасному аэропорту в Минеральных Водах в случае ЧП. Метеоусловия на подлете в сочинский аэропорт были подходящими для посадки, однако погода резко изменилась и попутный ветер превышал 8 м/с.

Две попытки пилотов посадить машину не увенчались успехом. Когда заходили на третий круг, то поняли, что на новые попытки топлива не хватит. Доложили диспетчеру. Аварийно-спасательная команда была приведена в повышенную готовность. К счастью, на момент посадки ветер стих до 4 м/с, и самолет благополучно сел. На борту находилось 75 пассажиров.