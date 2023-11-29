Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе
Рейс узбекистанской авиакомпании Qanot Sharq из Санкт-Петербурга в Самарканд экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира.
Об этом сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.
По данным пресс-службы, рейс запросил экстренную посадку в международном аэропорту Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира.
«Самолёт приземлился в Актобе в 14:48 (12:48 мск) по ташкентскому времени», — говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.
Ранее самолёт авиакомпании Nordwind, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.