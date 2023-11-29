Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе

Рейс узбекистанской авиакомпании Qanot Sharq из Санкт-Петербурга в Самарканд экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира.

Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе
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Об этом сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, рейс запросил экстренную посадку в международном аэропорту Актобе из-за ухудшения самочувствия пассажира.

«Самолёт приземлился в Актобе в 14:48 (12:48 мск) по ташкентскому времени», — говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

Ранее самолёт авиакомпании Nordwind, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.