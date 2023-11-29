Три человека найдены около места крушения конвертоплана США в Японии
Около места крушения конвертоплана США Osprey японские рыбаки обнаружили трех человек. Об этом сообщил телеканал NHK.
Сегодня военный конвертоплан США Osprey упал в океан недалеко от японского острова Якусима. По данным японских СМИ, ссылающихся на береговую охрану, на борту Osprey находились восемь человек. Очевидцы сообщили, что у самолета загорелся левый двигатель.
В свою очередь местный рыболовный кооператив заявил о том, что несколько рыбацких лодок уже нашли трех человек недалеко от места происшествия, которое находится примерно в 2–4 км к юго-востоку от аэропорта Якусима.
Источник в министерстве обороны пояснил изданию, что крушение потерпел самолет CV-22 Osprey, принадлежащий американской авиабазе Йокота в Токио и первоначально направлявшийся на авиабазу Кадена в префектуре Окинава. Однако затем самолет изменил пункт назначения и разбился по пути в аэропорт Якусима.
В то же время агентство Киодо со ссылкой на службу безопасности на море сообщает, что около места крушения была обнаружена спасательная лодка и мужчина, он без сознания. Является ли он одним из трех, о которых сообщили рыбаки, неизвестно, пишет РИА Новости.