Три человека найдены около места крушения конвертоплана США

Около места крушения конвертоплана США Osprey японские рыбаки обнаружили трех человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Сегодня военный конвертоплан США Osprey упал в океан недалеко от японского острова Якусима. По данным японских СМИ, ссылающихся на береговую охрану, на борту Osprey находились восемь человек. Очевидцы сообщили, что у самолета загорелся левый двигатель.

В свою очередь местный рыболовный кооператив заявил о том, что несколько рыбацких лодок уже нашли трех человек недалеко от места происшествия, которое находится примерно в 2–4 км к юго-востоку от аэропорта Якусима.

Источник в министерстве обороны пояснил изданию, что крушение потерпел самолет CV-22 Osprey, принадлежащий американской авиабазе Йокота в Токио и первоначально направлявшийся на авиабазу Кадена в префектуре Окинава. Однако затем самолет изменил пункт назначения и разбился по пути в аэропорт Якусима.