В Красноярском крае обессилевшая рысь вышла к людям

В Енисейске Красноярского края обнаружена рысь — она вышла к людям. Полицейские региона сейчас охраняют животное, сообщило краевое МВД.

Как отмечается, сообщение о том, что напротив дома на ул. Бабушкина замечена рысь, поступило в дежурную часть полиции от жителя Енисейска.

Информация об обнаружении обессилившего хищника была передана правоохранителями специалистам центра охраны дикой природы «Инстинкт». Утверждается, что защиту рыси будут обеспечивать до их прибытия.

Ранее сообщалось о спасении в Дагестане спасли медвежонка, которого браконьеры похитили у матери-медведицы. О ситуации с медвежонком узнало Минприроды Дагестана. Чиновники попросили зоозащитников из махачкалинского «Эколайн» спасти его.