Бывшего гендиректора компании «Крымэнерго» объявили в розыск

Бывший генеральный директор компании «Крымэнерго», подозреваемый в превышении должностных полномочий, объявлен в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Крыму и Севастополю.

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В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышении должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности») УК РФ. В розыск подозреваемого объявил следователь. Речь идет об Андрее Цурканенко, который, по данным властей, уехал в Турцию сразу после отставки, уточняет РИА Новости.