Беспилотник упал в Новой Москве

Telegram-канал 360tv со ссылкой на собственный источник сообщает, что в Новой Москве в двух километрах от деревни Студенцы обнаружили обломки беспилотника. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет «360tv», разрушений и пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее временно исполняющий обязанности главы города Подольска Григорий Артамонов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины, летевшего на Москву, в районе деревни Борисовка. По его словам, в результате инцидента разрушений на земле и пострадавших нет. Как уточнил врио главы Подольска, на месте падения беспилотника продолжают работать экстренные службы. Он добавил, что держит ситуацию на контроле, и призвал жителей сохранять спокойствие.