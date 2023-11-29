Военный самолет США упал в океан у берегов Японии

В среду, 29 ноября, военный конвертоплан США Osprey упал в океан недалеко от японского острова Якусима. Об этом сообщает Reuters.

По данным японских СМИ, ссылающихся на береговую охрану, на борту Osprey находились восемь человек. Представитель береговой охраны заявил, что дополнительной информации о происшествии пока нет.

Местные жители сообщили журналистам, что у самолета загорелся левый двигатель.

Конвертоплан Osprey — это винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями, он сочетает в себе качества самолета и вертолета. Osprey — единственный серийно выпускаемый конвертоплан.