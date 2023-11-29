Военный самолет США упал в океан у берегов Японии

В среду, 29 ноября, военный конвертоплан США Osprey упал в океан недалеко от японского острова Якусима. Об этом сообщает Reuters.

Военный самолет США упал в океан у берегов Японии
© globallookpress.com

По данным японских СМИ, ссылающихся на береговую охрану, на борту Osprey находились восемь человек. Представитель береговой охраны заявил, что дополнительной информации о происшествии пока нет.

Местные жители сообщили журналистам, что у самолета загорелся левый двигатель.

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Конвертоплан Osprey — это винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями, он сочетает в себе качества самолета и вертолета. Osprey — единственный серийно выпускаемый конвертоплан.

В конце лета 2023 года Osprey разбился у берегов Австралии через несколько дней после начала учений Predators Run. На его борту находились 23 морских пехотинца, трое из них погибли, 20 получили ранения.

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