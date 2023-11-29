Под Кировом массово отравились школьники

В Кировской области школьников госпитализировали с признаками отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По предварительной информации, 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района госпитализировали с симптомами пищевого отравления. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, всего в больницу поступили 16 учеников из школы имени генерал-лейтенанта Асапова. Все они в возрасте от 7 до 10 лет. Сейчас дети находятся в стабильном состоянии.