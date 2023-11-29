Обстановку на вилле убитой в Турции российской модели показали на видео

Обстановка на вилле 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, убитых в Турции, показали на видео. Кадры публику Telegram-канал «RT на русском».

Предполагается, что именно в этом доме произошло преступление. Авторы ролика сняли кровавые следы и грязь на полу и мебели в гостиной. «Улик масса: кровавый след в квартире 46-го размера, его [бывшего мужа] отпечатки в [ее] машине, записи с камер», — рассказал источник, близкий к семье погибшей русской модели.

В настоящее время полиция Турции намерена обратиться с запросом в Интерпол.

Ранее было опубликовано последнее видео 15-летней россиянки Даяны Двизовой, убитой в Турции вместе с матерью Ириной. На кадрах девочка радостно рассказывает, что скоро у нее будет день рождения, и она прилетела с матерью в Стамбул.