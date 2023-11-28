СМИ: США накрыл сильнейший снегопад

Сильный снегопад накрыл Нью-Йорк, Пенсильванию и Огайо, пишет обозреватель Мэтью Капуччи в статье для The Washington Post. Он добавил, что стихия парализовала движение на трассах и привела к масштабным авариям.

Отмечается, что Мэтью Капуччи — бакалавр искусств и бакалавр наук от атмосфере, с с 18 лет сотрудничает с The Washington Post. Кроме того, он — «заядлый охотник за штормами и искатель приключений, а также занимается всеми видами науки о погоде, климате и астрономии».

Автор статьи пояснил, что сильные осадки выпали в этих регионах из-за так называемого «эффекта озера». Он возникает, когда арктический воздух, перемещаясь на юг и встречая теплую водную поверхность, насыщается влагой.

По его данным, с подветренной стороны от озер Эри и Онтарио уже выпало от 1 до 2 футов (30-60 см) снега, а снегопад все еще идет.

Обозреватель отметил, что проблемы, вызванные снегопадом, наблюдались на участках межштатных автомагистралей 90, 86 и 81.

Так, в Огайо снег стал причиной аварии с участием 13 транспортных средств примерно в 20 милях к югу от Кливленда. Водители и пассажиры получили незначительные травмы, отказались от госпитализации, уточнил Капуччи.

В Мари, штат Мичиган, в понедельник, 27 ноября, выпало 11,7 дюймов снега (29,72 см). Этот день вошел в топ-5 самых снежных ноябрьских дней в регионе за всю историю наблюдений (с 1888 года), пояснил автор статьи.