Более 50 человек отравились в столовой петербургского университета

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила, что 51 человек получил пищевое отравление после посещения столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). Об этом ведомство рассказало в своём Telegram-канале.

На данный момент столовая была временно закрыта. Как уточнили в Роспотребнадзоре, более чем у 30 пострадавших обнаружили сальмонеллез. При этом среди отравившихся есть как студенты, так и члены преподавательского состава университета. В ведомстве также добавили, что проверка столовой выявила ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм в сфере условий производства, медицинского обследования персонала и правил хранения пищевой продукции.