Более 50 человек отравились в столовой петербургского университета
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила, что 51 человек получил пищевое отравление после посещения столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). Об этом ведомство рассказало в своём Telegram-канале.
На данный момент столовая была временно закрыта. Как уточнили в Роспотребнадзоре, более чем у 30 пострадавших обнаружили сальмонеллез. При этом среди отравившихся есть как студенты, так и члены преподавательского состава университета. В ведомстве также добавили, что проверка столовой выявила ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм в сфере условий производства, медицинского обследования персонала и правил хранения пищевой продукции.
«За выявленные нарушения в отношении ООО “КОП СПбГАСУ” составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы переданы в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения дела и назначения административного наказания. Решением суда от 27.11.2023 ООО “КОП СПбГАСУ” признано виновным, назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 45 суток», — рассказали в ведомстве.
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