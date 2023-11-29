Двое россиян лишились жизни после употребления метадона в Москве

В Москве 27-летняя уроженка Мурома и ее 32-летний знакомый лишились жизни после употребления метадона, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным источника, их обнаружила подруга девушки в квартире на улице Чертановской. Россиянка была в бессознательном состоянии, ее экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение, однако спасти не смогли.

По предварительным данным, полученным в результате судмедэкспертизы, мужчина отравился метадоном. Проводится проверка.

Сообщается, что это первый случай отравления в столице, куда могла попасть партия наркотиков из Ставрополя.