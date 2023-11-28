Стало известно о новом отравлении метадоном в Москве

Канал Shot сообщил об очередном отравлении студента метадоном в Москве
По его данным, 16-летний юноша госпитализирован.
Это уже третий случай в Московском регионе, куда могла попасть партия наркотиков из Ставрополя.
Канал пишет, что студенту строительного колледжа стало плохо прошлой ночью, его мать вызвала скорую. Подростка доставили в токсикологическое отделение и выявили отравление метадоном. Он отрицает, что употреблял наркотики.
За последние дни с таким же диагнозом в больницу попали двухлетняя девочка из Красногорска и 24-летний мужчина.