Власти Крыма оценили ущерб от шторма

Шторм нанес Крыму ущерб на 490 млн рублей, рассказал глава МЧС полуострова Сергей Садаклиев. При этом он выразил уверенность, что эта цифра значительно увеличится, передает ТАСС.

Ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 млн рублей, подсчет продолжается. Думаю, что эта цифра будет как минимум вдвое увеличена, — пояснил он.

По его словам, в настоящее время в Крыму без электроэнергии остаются порядка 55 тысяч человек. Еще 127 населенных пунктов лишились водоснабжения. Кроме того, непогода частично или полностью повредила кровли 741 дома. Для людей, чьи жилища пострадали, в регионе работают ПВР.

Ранее стало известно, что режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма. Глава региона Сергей Аксенов уже доложил президенту России Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры региона в результате непогоды.