В Таиланде освободили из-под стражи россиян Алдуненкова и Брика

Прокуратура Таиланда приняла решение об освобождении из-под стражи россиян Даниила Алдуненкова и Романа Брика, задержанных ранее в королевстве по подозрению в участии в отмывании денег преступной группы на криптовалютной бирже Binance, использовании подложных документов и предоставлении своих данных третьим лицам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Сергей Алдуненков, брат оказавшегося под следствием россиянина.

"Даниил и Роман освобождены из-под стражи, их процессуальный статус будет переквалифицирован на [статус] свидетеля. Им необходимо 20 декабря явиться на допрос для дачи показаний по делу. Они могут свободно передвигаться по Таиланду со справкой о действующим уголовном деле, которая является обоснованием законного нахождения на территории страны без действующей визы", - сказал собеседник агентства.

Полиция Таиланда 3 сентября задержала Алдуненкова на острове Самуи и Брика в городе Чиангмай по подозрению в совершении незаконных операций с криптовалютой. Полиция ведет расследование резонансного дела, связанного с убийством местным жителем своей жены и двух несовершеннолетних детей. Оно произошло после того, как мошенники обманным путем вынудили женщину перевести взятую в кредит крупную сумму средств на их счет.

Защита Алдуненкова настаивала на том, что он не принимал никакого участия в отмывании средств в ходе сделок с криптовалютой на бирже Binance, никогда не был связан с бандой мошенников, а также не посещал территорию Камбоджи, откуда злоумышленники вели свою деятельность.