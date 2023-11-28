На Украине сообщили о мощных взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава местной украинской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

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«В Херсоне раздаются мощные взрывы!» — написал он, призвав жителей отправляться в безопасные места.

Ранее 28 ноября сообщалось о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

До этого стало известно, что в Херсоне оказался поврежден завод.