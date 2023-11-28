Склад с игрушками загорелся в Подмосковье

Возгорание произошло в складском помещении в деревне Сосенки. Об этом во вторник, 28 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник из экстренных служб.

По словам собеседника «ВМ», загорелся склад с игрушками — пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров. По прибытии на место вызова пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению. Сведений о пострадавших не поступало. По итогу в 18:29 пожар был локализован.