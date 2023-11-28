Суд продлил арест Коломойского на два месяца

Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

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«Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3 миллиарда 712 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

До этого распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион недвижимость украинского олигарха Коломойского.

Первоначальная цена договора составляет 446 млн рублей. Отмечается, что речь идет о центре водного спорта «Европа» площадью более 8,7 тыс. кв. м, а также других объектах.