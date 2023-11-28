Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова , вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.