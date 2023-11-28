Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

У нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, пишут украинские СМИ.

Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины
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Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова, вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.

СМИ: супругу главы ГУР Украины Буданова Марианну отравили

Ранее украинские СМИ сообщили, что Марианну Буданову якобы целенаправленно «пытались отравить», по данному факту на Украине ведется уголовное расследование.

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