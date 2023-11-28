В Дагестане из-за обвала в горах закрыли республиканскую автодорогу

Участок трассы Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал временно закрыли из-за обвала в Шамильском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

"В Шамильском районе на автомобильной дороге республиканского значения Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал км 25 (Карадах - Голотль) произошел обвал верхового откоса дороги. Движение закрыто. На место перебрасывается необходимая техника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объезд осуществляется через Хунзах по автомобильным дорогам Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка и Арани - Заиб.