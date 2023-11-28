Реактивную мину выбросило на берег в Севастополе после шторма

На берег одного из пляжей в районе Севастополя после шторма вынесло морскую мину, которая оказалась учебной. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Росгвардии.

Мину обнаружил местный житель. Росгвардейцы-взрывотехники обследовали снаряд и выяснили, что это морская реактивно-всплывающая мина. В Росгвардии подчеркнули, что это учебная мина, которая не представляла опасности для окружающих.

Мину передали специалистам Черноморского флота.