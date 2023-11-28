Реактивную мину выбросило на берег в Севастополе после шторма

В Крыму на пляж выбросило морскую мину
На берег одного из пляжей в районе Севастополя после шторма вынесло морскую мину, которая оказалась учебной. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Росгвардии.
Мину обнаружил местный житель. Росгвардейцы-взрывотехники обследовали снаряд и выяснили, что это морская реактивно-всплывающая мина. В Росгвардии подчеркнули, что это учебная мина, которая не представляла опасности для окружающих.
Мину передали специалистам Черноморского флота.
В конце октября противодесантную мину обнаружили в море в районе пляжа «Алексино» в Новороссийске. Местные власти ввели режим ЧС. Границы чрезвычайной зоны определили в радиусе двух километров от места обнаружения мины. Сообщалось, что снаряд оказался корабельной противодесантной миной образца 1957 года.