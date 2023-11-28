Пассажир рейса Новосибирск — Владивосток устроил дебош в самолете

«Сотрудниками транспортной полиции установлено, что 42-летний сибиряк следовал во Владивосток, чтобы отдохнуть. Находясь на борту воздушного судна, он употреблял алкогольные напитки в бизнес-классе, после чего решил покурить табачные изделия в туалетной комнате самолета», — сообщили в ведомстве.