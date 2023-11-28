Пассажир метро распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту
Ранее судимый пассажир метро в ходе конфликта распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 28 ноября.
По ее словам, инцидент произошел на станции «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии метро. Между 40-летним мужчиной и другим пассажиром произошел конфликт, продолжившийся на платформе. После выхода из вагона ранее судимый злоумышленник распылил в лицо оппонента содержимое перцового баллончика, после чего скрылся.
Инцидент попал на видео.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Действия злоумышленника квалифицировали по статье «Побои». Прокуратура контролирует привлечение фигуранта к уголовной ответственности.
Другой конфликт в столичной подземке произошел 16 октября. На станции метро «Мичуринский проспект» мужчина ударил ножом оппонента в ходе ссоры.