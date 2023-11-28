Пассажир метро распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту

Ранее судимый пассажир метро в ходе конфликта распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 28 ноября.

По ее словам, инцидент произошел на станции «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии метро. Между 40-летним мужчиной и другим пассажиром произошел конфликт, продолжившийся на платформе. После выхода из вагона ранее судимый злоумышленник распылил в лицо оппонента содержимое перцового баллончика, после чего скрылся.