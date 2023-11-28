На Урале парашютист запутался во время прыжка и разбился

Под Екатеринбургом разбился парашютист. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

До этого неизвестный парашютист едва не помешал работе аэропорта Чебоксар после приземления прямо перед взлетающим самолетом. Он быстро спустился, собрал экипировку, перебежал взлетно-посадочную полосу и скрылся за территорией аэропорта. Поймать его не удалось.