Под Екатеринбургом парашютист разбился на аэродроме

Под Екатеринбургом разбился парашютист. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

На Урале парашютист запутался во время прыжка и разбился
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По информации издания, инцидент произошел 26 ноября. Парашютист совершал прыжок на аэродроме ДОСААФ «Логиново».

«Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — рассказал собеседник издания.

До этого неизвестный парашютист едва не помешал работе аэропорта Чебоксар после приземления прямо перед взлетающим самолетом. Он быстро спустился, собрал экипировку, перебежал взлетно-посадочную полосу и скрылся за территорией аэропорта. Поймать его не удалось.

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