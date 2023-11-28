В Москве задержали устроивших диверсии на ж/д станции подростков

Подростки, устроившие диверсии на железнодорожной станции, задержаны в Москве, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Согласно сообщению ведомства, СК по материалам УФСБ по Москве и области, УТ МВД по ЦФО в отношении двоих несовершеннолетних и молодого человека 2007 года рождения возбуждены дела, подпадающие под статье «Диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц», передает ТАСС.

По данным следствия, в октябре подозреваемые подожгли головной вагон электропоезда в депо Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги. Кроме того, 22 ноября двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф на перегоне Домодедово – Белые Столбы, что привело к сбою графика приема грузовых, пассажирских и пригородных поездов. Правонарушители были установлены и задержаны.

«Установлено, что они получали вознаграждение за указанные действия, а также подробные инструкции от иных лиц через интернет», – добавили в пресс-службе.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.