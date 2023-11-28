Суд продлил срок содержания под стражей Эвану Гершковичу

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года», – рассказали в суде. Агентство "Москва"