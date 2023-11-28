Силовики предотвратили серию терактов в Татарстане

По данным канала, задержанный работал на «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). У него дома были обнаружены элементы для создания самодельного взрывного устройства: семь таймеров для детонатора, столько же трансформаторов для создания тока, два часовых механизма, три килограмма аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель, пять мобильных телефонов, квадрокоптер, а также десять систем сброса и восемь дополнительных аккумуляторов для него. В телефоне задержанного нашли многочисленные переписки с членами запрещенной организации.