В США полиция больше часа преследовала школьника на автопогрузчике

Сотрудники полиции в американском штате Мичиган больше часа преследовали 12-летнего школьника, который угнал автопогрузчик. Об этом сообщает телеканал WKRC.

По информации правоохранителей, подросток проник на территорию средней школы, где стояла незапертая спецтехника, ближе к вечеру. Ключи находились прямо в салоне, из-за чего ему было нетрудно угнать 15-тонный погрузчик. Школьник выехал на нем на дорогу и не включил фары.

Полиция преследовала нарушителя с сиренами, однако подросток не останавливался, пока не пересек автомобильный мост. За время погони, которая проходила на скорости от 24 до 32 км/ч, мальчик задел десять автомобилей.

Нарушителя в результате задержали. Он направлен в колонию для несовершеннолетних.