В США полиция больше часа преследовала школьника на автопогрузчике
Сотрудники полиции в американском штате Мичиган больше часа преследовали 12-летнего школьника, который угнал автопогрузчик. Об этом сообщает телеканал WKRC.
По информации правоохранителей, подросток проник на территорию средней школы, где стояла незапертая спецтехника, ближе к вечеру. Ключи находились прямо в салоне, из-за чего ему было нетрудно угнать 15-тонный погрузчик. Школьник выехал на нем на дорогу и не включил фары.
Полиция преследовала нарушителя с сиренами, однако подросток не останавливался, пока не пересек автомобильный мост. За время погони, которая проходила на скорости от 24 до 32 км/ч, мальчик задел десять автомобилей.
Нарушителя в результате задержали. Он направлен в колонию для несовершеннолетних.
Напомним, что в сентябре схожий случай произошел во Флориде. Там 10-летний мальчик со своей 11-летней сестрой ночью пробрались в автомобиль своей матери и проехали на нем около 320 км. Полиция, получившая сообщение об угоне, обнаружила машину в четыре часа утра в городе Алачуа — дети «сдались» полицейским и не пострадали.