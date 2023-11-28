Директор московской школы рассказал об обстоятельствах падения ученицы из окна

Администрация частной столичной школы «Эрудит» на ул. Новорогожская предоставила правоохранительным органам видеозапись инцидента с девочкой, которая упала из окна на первом этаже. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор школы Сергей Мешков.

Директор московской школы рассказал об обстоятельствах падения ученицы из окна
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«Она вышла из окна, рядом со стеной поскользнулась. Ничего вообще не произошло, это раздутый факт. Более подробно, пожалуйста, обращайтесь в управление внутренних дел, мы предоставили запись, как это все было. Окно, нижний край, находится на высоте 50 см. Оно было открыто для вентиляции между уроков», – сказал Мешков.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила Агентству «Москва», что ребенок не пострадал.

«Там первый этаж. Я в курсе, ребенок не пострадал», – пояснила она.

Ранее столичное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту падения ученицы из окна школы во время игры. В результате инцидента школьницу доставили в больницу для обследования.

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