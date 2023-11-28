Директор московской школы рассказал об обстоятельствах падения ученицы из окна

«Она вышла из окна, рядом со стеной поскользнулась. Ничего вообще не произошло, это раздутый факт. Более подробно, пожалуйста, обращайтесь в управление внутренних дел, мы предоставили запись, как это все было. Окно, нижний край, находится на высоте 50 см. Оно было открыто для вентиляции между уроков», – сказал Мешков.