Директор московской школы рассказал об обстоятельствах падения ученицы из окна
Администрация частной столичной школы «Эрудит» на ул. Новорогожская предоставила правоохранительным органам видеозапись инцидента с девочкой, которая упала из окна на первом этаже. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор школы Сергей Мешков.
«Она вышла из окна, рядом со стеной поскользнулась. Ничего вообще не произошло, это раздутый факт. Более подробно, пожалуйста, обращайтесь в управление внутренних дел, мы предоставили запись, как это все было. Окно, нижний край, находится на высоте 50 см. Оно было открыто для вентиляции между уроков», – сказал Мешков.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила Агентству «Москва», что ребенок не пострадал.
«Там первый этаж. Я в курсе, ребенок не пострадал», – пояснила она.
Ранее столичное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту падения ученицы из окна школы во время игры. В результате инцидента школьницу доставили в больницу для обследования.