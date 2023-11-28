Движение поездов затруднено на Горьковском направлении МЖД

«В 07:38 поезд, по техническим причинам совершивший незапланированную остановку на остановочном пункте Нижегородская, был убран. В настоящее время сохраняются задержки поездов МЦД-4 в сторону Железнодорожной и на Горьковском направлении в сторону области. Возможны опоздания обратных поездов», — пояснили в МЖД.