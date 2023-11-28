Движение поездов затруднено на Горьковском направлении МЖД

Московская железная дорога (МЖД) заявила сегодня о задержке движение поездов на Горьковском направлении по непредвиденным техническим причинам. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.

Движение поездов затруднено на Горьковском направлении МЖД
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По данным пресс-службы, причиной задержки стала незапланированная остановка поезда №6624 Апрелевка-Крутое.

«В 07:38 поезд, по техническим причинам совершивший незапланированную остановку на остановочном пункте Нижегородская, был убран. В настоящее время сохраняются задержки поездов МЦД-4 в сторону Железнодорожной и на Горьковском направлении в сторону области. Возможны опоздания обратных поездов», — пояснили в МЖД.

Там также принесли извинения пассажирам и заверили, что принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения.

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Ранее движение на МЦД-4 в сторону Железнодорожной было затруднено из-за остановки «по техническим причинам» состава около станции Марьина Роща.

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