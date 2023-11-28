В российской школе избили первоклассника
В школе города Долинска в Сахалинской области избили первоклассника, по данному факту ведется проверка. Об этом сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры в Telegram.
Инцидент произошел в школе № 1.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования.
Ранее жительница подмосковного Подольска обвинила учителя технологии в избиении сына-шестиклассника в Дубровицкой школе имени Монетова. По ее словам, трудовик пнул мальчика и дал ему пощечину. У несовершеннолетнего зафиксировали ушиб грудной клетки.