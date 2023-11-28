В российской школе избили первоклассника

В школе города Долинска в Сахалинской области избили первоклассника, по данному факту ведется проверка. Об этом сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры в Telegram.

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Инцидент произошел в школе № 1.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования.