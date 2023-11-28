В российском регионе почти 15 человек отравились шаурмой
В Бурятии жители массово отравились шаурмой — медики госпитализировали 14 человек. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по российскому региону на сайте.
Там уточнили, что очаг заболевания зарегистрирован в районе села Петропавловка в Джидинском районе. У всех отравившихся шаурмой жителей выявили сальмонеллез, они до этого покупали шаурму в киоске «Шаурма в lovaше».
Роспотребнадзор начал выяснять обстоятельства случившегося, деятельность точки продажи шаурмы приостановили. В киоске выявили грубые нарушения санитарно-эпидемилогических требований.
В сентябре в Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой. Известно о 22 заболевших, врачи зафиксировали у них токсикоинфекцию, причиной которой послужил стафилококк.
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