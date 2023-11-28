Рядом с Курилами произошло сильное землетрясение

Сейсмологи во вторник в 14:37 (06:37 мск) зарегистрировали в море рядом с южной группой Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.