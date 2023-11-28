В США неизвестные открыли стрельбу в университете

Отмечается, что стрелявших задержали сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия. Сведений о пострадавших пока не приводится.

В августе США достигли антирекорда по числу случаев массовой стрельбы. Согласно данным статистического портала Gun Violence Archive, показатель за этот месяц превышал статистику предыдущих лет. На тот момент было зафиксировано 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия.