Между Сахалином и материком нарушилось морское сообщение

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 28 ноября 2023 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине суток 29 ноября 2023 года", - рассказали в министерстве.