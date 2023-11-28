Бультерьер напал на свою хозяйку в Москве

Бультерьер напал на свою хозяйку на востоке столицы. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

65-летняя женщина попыталась запретить питомцу хватать еду со стола, но тот напал на нее и стал грызть.

— Пятилетний кобель по кличке Джон не реагировал на замечания хозяйки Светланы — не хватать еду со стола. Тогда женщина попыталась отогнать пса рукой, но тот в ответ начал ее кусать. Сначала за ягодицу, а потом вцепился в палец, — говорится в сообщении.

Пенсионерка смогла выбраться из квартиры и выбежать на улицу. Ее спасли соседи, которые отогнали собаку и вызвали скорую помощь.

В настоящее время женщина находится в больнице под наблюдением врачей.