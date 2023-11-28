Бультерьер напал на свою хозяйку в Москве

СМИ: Бультерьер напал на свою хозяйку на востоке Москвы
Бультерьер напал на свою хозяйку на востоке столицы. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
65-летняя женщина попыталась запретить питомцу хватать еду со стола, но тот напал на нее и стал грызть.
— Пятилетний кобель по кличке Джон не реагировал на замечания хозяйки Светланы — не хватать еду со стола. Тогда женщина попыталась отогнать пса рукой, но тот в ответ начал ее кусать. Сначала за ягодицу, а потом вцепился в палец, — говорится в сообщении.
Пенсионерка смогла выбраться из квартиры и выбежать на улицу. Ее спасли соседи, которые отогнали собаку и вызвали скорую помощь.
В настоящее время женщина находится в больнице под наблюдением врачей.
24 ноября сообщалось, что прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки на четырехлетнюю девочку в Одинцовском городском округе. В поселке ВНИИССОК бультерьер вырвал поводок из рук хозяина и набросился на ребенка и женщину, которая сопровождала девочку на прогулке.