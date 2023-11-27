СМИ: затонувшее у Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

Грузовое судно Raptor под флагом Коморских островов, затонувшее в воскресенье близ греческого острова Лесбос, шло на Украину с подозрительным грузом. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По ее данным, появляется новая информация о крушении Raptor. С судна был спасен один моряк, найдено тело одного погибшего, а 12 других членов экипажа пропали без вести. "Как стало известно, судно внесено в черный список международных контролирующих органов (Парижский меморандум о взаимопонимании и аналогичный Черноморский меморандум, Paris MOU & Black Sea MOU). Два года назад было установлено, что документы, касающиеся членов экипажа, были незаверенными, а в книге горючего (Oil Record Book) были противоречивые записи.

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Последний элемент интерпретируется как указание на то, что судно, возможно, ходило по незаконным, незадекларированным маршрутам, то есть могло быть причастно к контрабанде", - пишет издание.

Подозрения властей усиливаются тем, что спасенный моряк сообщил представителям Береговой охраны Греции, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а в Стамбуле, куда судно первоначально направлялось, оно должно было только заправиться горючим.

Вся эта информация пристально изучается властями, расследующими обстоятельства кораблекрушения, отмечает издание. Вероятно, это связано еще и с тем, что экипаж, следуя указаниям судовладельческой компании, не обратился за помощью в субботу, несмотря на то, что в судне уже тогда возникла течь. Он сделал это лишь в воскресенье за несколько минут до того, как судно начало тонуть, добавляет Kathimerini.

В свою очередь греческий информационный портал newsit.gr приводит мнение властей, считающих, что экипаж не обратился за помощью в субботу, несмотря на возникшую течь, из-за того, что "судно, вероятно, перевозило незаконный груз".