На аэродроме под Екатеринбургом разбился парашютист

«Вчера [26 ноября] в Логиново разбился парашютист. Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — отметил собеседник в разговоре с URA.RU.