На аэродроме под Екатеринбургом разбился парашютист
На аэродроме ДОСААФ «Логиново» (Свердловская область) разбился опытный парашютист. ЧП произошло 26 ноября. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Вчера [26 ноября] в Логиново разбился парашютист. Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — отметил собеседник в разговоре с URA.RU.
Редакция URA.RU обратилась в региональный ДОСААФ. Глава ведомства Юрий Яночкин воздержался от комментариев.
В Центральный МСУТ СК России направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.