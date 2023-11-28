Водитель каршеринга планировала распространить наркотики на западе столицы

Сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, перевозившую наркотики на автомобиле каршеринга. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 28 ноября.

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Внимание дежуривших на Тропаревской улице сотрудников ГИБДД привлек автомобиль каршеринга. Находившаяся за рулем женщина заметно нервничала, а также у стражей порядка появились подозрения, что она находится в состоянии наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась, что стало основанием для составления административного протокола по статье «Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Прибывшие на место оперативники обыскали автомобиль. В салоне им удалось найти сверток с неизвестным веществом, еще два находились непосредственно при задержанной. Экспертиза показала, что водитель перевозила около четырех граммов амфетамина.

В ходе допроса женщина призналась, что везла запрещенные вещества в район Измайлово. Впоследствии наркотики планировалось распространить через «закладки».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». На время следствия подозреваемая помещена в СИЗО.