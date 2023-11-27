В Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов из-за непогоды
В связи со сложными метеоусловиями в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы были перенаправлены 13 рейсов, заявили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково).
«Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.
Отмечается, что аэропорт продолжает работать в сложных метеоусловиях и бесперебойно обслуживает пассажиров.
Ранее «Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Петербургом из-за погодных условий.