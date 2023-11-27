Пожар унес жизни двух человек в Новой Москве

В Новой Москве погибли два человека из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома, сообщает Telegram-канал Mash. Огонь полностью охватил квартиру в многоэтажном доме №7 в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы также сообщали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы.

По информации канала, жители полыхающей квартиры пытались спастись от пламени и рискнули прыгнуть с 11-го этажа. По словам очевидцев, которые приводит Mash, перед этим женщина на балконе просила о помощи и кричала, что не виновата. Затем ее скинул мужчина, который следом прыгнул сам. До возгорания свидетели слышали крики и хлопки.

Ранее при пожаре в многоэтажке на юге Москвы в квартире дома в Духовском переулке погиб один человек. Еще один житель дома пострадал — пытаясь спастись от огня, он выпрыгнул из окна, его госпитализировали. Возгорание произошло на пятом этаже дома. Что стало причиной, пока неизвестно.